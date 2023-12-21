Передача российских активов Украине: США начали срочные переговоры с союзниками

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов России (около $300 млрд) для помощи «военным усилиям Украины», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявляла, что конфискация активов невозможна без соответствующих действий со стороны Конгресса. Кроме того, как пишет NYT, американские власти опасаются, что из-за таких шагов другие государства могут отказаться от хранения своих активов в США.

Однако теперь администрация Байдена в координации с «Большой семеркой» (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) решила изучить, может ли она использовать средства, задействовав уже имеющиеся механизмы и полномочия, либо следует ли ей обратиться к Конгрессу с просьбой разрешить такой шаг. Как пишет NYT, поддержка подобного шага в Конгрессе растет, что вселяет оптимизм администрации Байдена.

В последние недели переговоры между официальными лицами, главами ЦБ и Минфинов, а также дипломатами и юристами активизировались. Власти США давят на остальных членов G7 с целью подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года - второй годовщине начала боевых действий.

Как отмечает NYT, пока не было решено, получит ли Украина средства напрямую и на какие цели их могут направить — на помощь экономике и восстановлению либо прямо на военную поддержку.