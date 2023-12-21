Захаровой пришлось отвечать за скандальное заявление Прилепина

Высказывания сопредседателя партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захара Прилепина о трудовой миграции в РФ и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальной позиции Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», - заявила Захарова.

Она отметила, что «российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств - экспортеров таких услуг».

«Полностью привержены договорам о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 года и союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года. Согласно взаимным обязательствам, наше сотрудничество выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства. Духом равноправия и взаимного учета интересов проникнута работа представителей двух стран в СНГ, ШОС и ООН. В интересах социально-экономического роста Узбекистана Москва оказывает Ташкенту содействие с учетом его статуса в качестве наблюдателя в Евразийском экономическом союзе», — отметила Захарова.

В четверг МИД Узбекистана пригласил посла России в Ташкенте Олега Мальгинова и заявил ему, что слова Захара Прилепина носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на отношениях между народами двух стран. Посол ответил, что эти высказывания «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана».