Генштаб Украины заявил о тяжелых боях на фронте

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке заявил, что в течение суток россияне совершили более 70 атак в нескольких направлениях. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины сложная.

Как отмечается в сообщении, всего в течение суток произошло 86 боевых столкновений. На Купянском направлении украинцы отбили 18 атак россиян. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении ВСУ отбили три атаки россиян, которые при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ. «На Бахмутском направлении наши воины отбили семь атак противника», - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на Авдеевском направлении ВСУ было отражено 20 атак, 12 атак в районах Первомайского Донецкой области. На Запорожском направлении силы обороны Украины отбили пять атак, россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.