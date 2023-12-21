В Баку соболезнуют Чехии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Чехии в связи с жертвами в результате стрельбы в университете этой страны.

Об этом говорится в аккаунте министерства в соцсети X.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей в результате стрельбы в университете в Праге. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате стрельбы в здании Карлова университета в Праге погибли 15 человек.