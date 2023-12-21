Франция и Индия вооружают Армению. Почему молчит Россия? наш обзор
Индия продолжает вооружать Армению и укреплять свои позиции в регионе Южного Кавказа, ведя переговоры о продаже Еревану гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет, ракетных установок, артиллерийских орудий, а также систем обнаружения и подавления дронов.
Наряду с Индией, одним из ведущих поставщиков оружия для Армении стала в последнее время Франция.
Американское издание Business Insider пишет, что закупка Ереваном французского и индийского оружия является очередным признаком ослабления региональных позиций России, которая до сих пор считается формальным союзником Армении.
В статье также говорится, что, закупая у Франции и Индии современное оружие, Армения делает «ощутимые шаги» по сокращению военной зависимости от Москвы.
«Шестинедельная война Армении с Азербайджаном в 2020 году привлекла внимание всего мира к использованию Азербайджаном БПЛА и дронов, - отмечает Business Insider. - В октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в ходе пресс-конференции что противовоздушная оборона является «абсолютно ключевым моментом» в обороноспособности Армении, а потому Париж помогает решить ее, продавая Еревану в рамках соглашения о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral, три радара Thales GM 200».
Отметим, что помимо радаров и ЗРК, Франция начала поставку Армении 50 бронетранспортеров Bastion, двадцать четыре из которых уже стоят в ангарах армянской армии. В докладе, который на днях направил правительству Сенат Франции, указывается необходимость немедленных поставок в Армению самоходных минометов Ceasar. Известно, что французская компания Nexter, производящая эти гаубицы, готовится в 2024 году удвоить их выпуск до 8-10 единиц в месяц. Потребность вооруженных сил Франции в самоходных минометах Ceasar резко возросла из-за опустошения собственных арсеналов, связанного с поставками оружия для вооруженных сил Украины.
«Следует отметить важность решения Армении заказать во Франции системы ПВО, - сказал в беседе с Business Insider Джеймс Роджерс, эксперт по БПЛА и высокоточному оружию. - Оно не только дает понять России, что, когда дело доходит до оборонного сотрудничества, у Армении есть варианты, но и знаменует собой крупный шаг Армении в попытке модернизировать свою армию».
Николас Херас, старший директор по стратегии и инновациям Института New Lines, рассказал, что Армения продвигает свою внешнюю политику и политику национальной безопасности по двум направлениям.
«Одним из них является создание оборонных альянсов с более мощными внешними игроками в Евразии, вторым - улучшение способности армянских вооруженных сил защищаться в тактических боях от ВВС Азербайджана, - отметил Херас. - Индия, в частности, является ценным оборонным партнером Армении, поскольку Нью-Дели имеет свою крупную оборонную промышленность, способную оснащать и совершенствовать российские оружейные платформы, разворачиваемые Арменией».
Как отмечает издание, военный арсенал Армении долгое время был, преимущественно, российским, однако сегодня, на фоне ухудшающихся отношений с Москвой, Ереван пытается изменить ситуацию.
«Партнерство Армении с Россией находится в упадке, и Пашинян медленно, но верно продвигается вперед, чтобы приблизить Армению к НАТО, включая перспективу нормализации отношений с Турцией, - сказал Херас. – В последние два года США посылали Еревану сильные сигналы о своем желании проверить перспективу более глубоких стратегических американо-армянских отношений в области безопасности».
В статье отмечается, что Вашингтон и Ереван продемонстрировали взаимный интерес к более тесным отношениям в области обороны еще в сентябре, когда Армения провела двусторонние учения, посвященные подготовке к миротворческим операциям.
«При Пашиняне Армения попыталась отдалиться от России, построив сеть стратегического партнерства, - продолжил Херас. - По сути, Пашинян не хочет зависеть от России в обеспечении территориальной целостности и безопасности Армении, и его усилия по построению отношений с Соединенными Штатами способствуют достижению этой цели».
В статье говорится, что ракеты Mistral, которые Франция готовится продать Армении, способны поражать воздушные цели в радиусе всего четырех километров, а это значит, что, укрепляя арсенал Армении, Париж воздерживается от предоставления Еревану ракет большей дальности, учитывая вероятную реакцию Азербайджана и Турции.
«Дальность действия важна на войне, поскольку позволяет наносить удары по более широкому кругу целей, — подчеркнул Джеймс Роджерс. – Именно поэтому, дабы не дестабилизировать регион и не рисковать началом военных действий, Армения и Франция договорились о маломощных, но эффективных системах ПВО».
По мнению собеседников американского издания, основная проблема, с которой сталкивается внешняя политика Армении, заключается в том, что, несмотря на недавнюю напряженность, Ереван не может позволить себе разорвать связи с Россией, но также не может и доверять Москве в военном отношении. Имея ограниченные ресурсы и стремясь укрепить свою небольшую армию, Армения пытается нащупать необходимый баланс в отношениях с Россией и новыми партнерами, что на данный момент чрезвычайно сложно.
Напомним, что Азербайджан решительно осудил закупки Арменией французского вооружения и техники. Президент Ильхам Алиев открыто заявил, что, если в регионе Южного Кавказа начнется новая война, причиной тому станут действия Парижа.