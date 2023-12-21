Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:30

Индия продолжает вооружать Армению и укреплять свои позиции в регионе Южного Кавказа, ведя переговоры о продаже Еревану гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет, ракетных установок, артиллерийских орудий, а также систем обнаружения и подавления дронов. Наряду с Индией, одним из ведущих поставщиков оружия для Армении стала в последнее время Франция. Американское издание Business Insider пишет, что закупка Ереваном французского и индийского оружия является очередным признаком ослабления региональных позиций России, которая до сих пор считается формальным союзником Армении.

В статье также говорится, что, закупая у Франции и Индии современное оружие, Армения делает «ощутимые шаги» по сокращению военной зависимости от Москвы. «Шестинедельная война Армении с Азербайджаном в 2020 году привлекла внимание всего мира к использованию Азербайджаном БПЛА и дронов, - отмечает Business Insider. - В октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в ходе пресс-конференции что противовоздушная оборона является «абсолютно ключевым моментом» в обороноспособности Армении, а потому Париж помогает решить ее, продавая Еревану в рамках соглашения о будущей поставке зенитно-ракетных комплексов малой дальности Mistral, три радара Thales GM 200». Отметим, что помимо радаров и ЗРК, Франция начала поставку Армении 50 бронетранспортеров Bastion, двадцать четыре из которых уже стоят в ангарах армянской армии. В докладе, который на днях направил правительству Сенат Франции, указывается необходимость немедленных поставок в Армению самоходных минометов Ceasar. Известно, что французская компания Nexter, производящая эти гаубицы, готовится в 2024 году удвоить их выпуск до 8-10 единиц в месяц. Потребность вооруженных сил Франции в самоходных минометах Ceasar резко возросла из-за опустошения собственных арсеналов, связанного с поставками оружия для вооруженных сил Украины.

«Следует отметить важность решения Армении заказать во Франции системы ПВО, - сказал в беседе с Business Insider Джеймс Роджерс, эксперт по БПЛА и высокоточному оружию. - Оно не только дает понять России, что, когда дело доходит до оборонного сотрудничества, у Армении есть варианты, но и знаменует собой крупный шаг Армении в попытке модернизировать свою армию». Николас Херас, старший директор по стратегии и инновациям Института New Lines, рассказал, что Армения продвигает свою внешнюю политику и политику национальной безопасности по двум направлениям. «Одним из них является создание оборонных альянсов с более мощными внешними игроками в Евразии, вторым - улучшение способности армянских вооруженных сил защищаться в тактических боях от ВВС Азербайджана, - отметил Херас. - Индия, в частности, является ценным оборонным партнером Армении, поскольку Нью-Дели имеет свою крупную оборонную промышленность, способную оснащать и совершенствовать российские оружейные платформы, разворачиваемые Арменией». Как отмечает издание, военный арсенал Армении долгое время был, преимущественно, российским, однако сегодня, на фоне ухудшающихся отношений с Москвой, Ереван пытается изменить ситуацию. «Партнерство Армении с Россией находится в упадке, и Пашинян медленно, но верно продвигается вперед, чтобы приблизить Армению к НАТО, включая перспективу нормализации отношений с Турцией, - сказал Херас. – В последние два года США посылали Еревану сильные сигналы о своем желании проверить перспективу более глубоких стратегических американо-армянских отношений в области безопасности».