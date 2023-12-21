Цены на яйца и куриное мясо в России выросли, потому что россияне стали больше есть, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Мы вовремя отследили увеличение спроса на куриное мясо, на куриное яйцо. Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они увеличили потребление в принципе мясных продуктов и куриного мяса диетического, и яйца. Переразмеренные мощности — это плохо. Мы не даем возможности производителям получать прибыль, поскольку избыток всегда формирует более медленный рост цен. С другой стороны, неудовлетворенный спрос формирует дефицит, и это тоже плохо. То есть все время нужно поддерживать баланс», — заявил парламентарий в интервью «Дума ТВ».

Гутенев сообщил, что Россия начала закупать яйца у Азербайджана, Турции и Ирана — с поставщиками работают лаборатории санэпидемслужбы, чтобы контролировать качество продукции. Также выделяются дополнительные ресурсы для субсидирования части затрат на строительство новых мощностей, добавил депутат, похвалив правительство за эти меры.