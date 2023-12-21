Депутаты муниципального округа «Смольнинское» Санкт-Петербурга призвали президента РФ Владимира Путина подписать указ о демобилизации и прекратить войну. В съемках видеообращения приняли участие только представители партии «Яблоко», передает Arbat.media.

«Вы вырвали 300 тыс. мужчин из обычной жизни и бросили их на войну против Украины. Война, которую вы начали, не имеет ни цели, ни смысла и принесла лишь страдания», - заявил депутат Дмитрий Балтруков.

К антивоенным заявлениям присоединились еще два депутата - Екатерина Кузнецова и Никита Юферев, а также Дмитрий Палюга.

«Вы уже помиловали 5 тыс. заключенных. Убийцы, насильники, маньяки получили президентский указ о помиловании и возможность вернуться домой через полгода службы», - сказал депутат Палюга.

Народные избранники призвали Путина «подписать указ о демобилизации и прекращении войны», сделать «подарок российским семьям» и вернуть к Новому году «отцов, мужей и сыновей».