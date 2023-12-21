Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:18

Министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо сделал заявление о выходе своей страны из нефтяного картеля. ОПЕК, по мнению ангольских властей, устанавливает слишком низкую квоту для добычи нефти, что негативно сказывается на национальной экономике.

В ноябре расширенный альянс ОПЕК+ спустил Анголе целевой показатель добычи нефти на 2024 год на уровне 1,11 миллиона баррелей в сутки, что на 180 тысяч баррелей меньше, чем в нынешнем году. Это вызывало недовольство в Луанде, где даже подготовили соответствующую ноту протеста. Дело в том, что власти африканской страны, наоборот, намереваются нарастить добычу.

Сказать, что нефтедобыча играет ключевую роль в Анголе – ничего не сказать: нефть приносит 75% доходов страны, ее продажи – 95% ангольского экспорта. При этом уровень добычи постоянно снижается с соответствующими последствиями. Еще в 2010 году тут добывали по 1,8 миллиона баррелей в сутки, однако исчерпание запасов, устаревание инфраструктуры и недостаток инвестиций привели к серьезному ухудшению состояния отрасли. Для страны просто жизненно необходимо вдохнуть в нефтяное производство жизнь, иначе ускоренное обнищание неизбежно. Безусловно, заявление Анголы о выходе из ОПЕК непосредственно связано с тем, что в этот же день был подписан контракт с крупнейшими нефтяными компаниями Северной Европы - норвежской Equinor и британской Azule Energy (BP). С ангольской стороны их подписали Национальное агентство нефтегазовых, газовых и биотопливных ресурсов (ANPG) и государственная нефтяная компания Sonangol. Соглашение на три лицензии включает как разведку новых месторождений, так и добычу нефти в бассейне Нижнего Конго, около 8 700 квадратных километров в глубоких и сверхглубоких водах побережья Анголы.