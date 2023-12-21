Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы граничить с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

По словам Орбана, в Украине сначала нужно заключить перемирие, прежде чем подписывать мир. «Если Европа не начнет переговоры, то великие державы за пределами Европы, русские договорятся с американцами через голову Европы. Эта опасность существовала со времен Второй мировой войны. Это кровавая реальность для европейцев», — считает Орбан.

Он также сказал, что «у Венгрии нет видения [будущего] другой страны, она ориентируется только на себя и заглядывает за границу с одной лишь мыслью: самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией».

По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы между Россией и Венгрией всегда была территория, контролируемая другим государством.