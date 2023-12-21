Украина под атакой: в Киеве обломки беспилотника попали в жилой дом обновлено 02:23
Запущенный Россией беспилотник-камикадзе попал в Киеве в жилой дом, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Глава военной администрации Киева Сергей Попов уточняет, что в дом в Соломенском районе Киева попали обломки сбитого «шахеда».
«В результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС», - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков произошло попадание в жилой дом в Соломенском районе. «Горит на верхних этажах. Экстренные службы на месте», - отметил он.
По словам мэра, в результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали. Также Кличко сообщил, что есть информация о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место.
Всего, судя по сообщениям Воздушных сил и украинских мониторинговых каналов, российская армия вечером запустила по целям в Украине шесть групп «шахедов». Две или три из них атаковали Киев. В разных регионах Украины отражение налета продолжается.
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Беспилотники-камикадзе, запущенные российской армией, атакуют Киев. Поступают сообщения о стрельбе ПВО.
Всего, судя по сообщениям Воздушных сил и украинских мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины находятся шесть групп «шахедов». Четыре запущены с южного направления, две — с северного.
Самая первая группа из летевших с юга и, вероятно, одна или обе, запущенные с севера, атакуют Киев. Одна «обычным» курсом летит через Винницкую область в сторону Хмельницкой, еще две, летевшие с юга, пока движутся над Одесской, Николаевской и Кировоградской областями.