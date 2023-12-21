Запущенный Россией беспилотник-камикадзе попал в Киеве в жилой дом, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Глава военной администрации Киева Сергей Попов уточняет, что в дом в Соломенском районе Киева попали обломки сбитого «шахеда».

«В результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС», - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков произошло попадание в жилой дом в Соломенском районе. «Горит на верхних этажах. Экстренные службы на месте», - отметил он.

По словам мэра, в результате инцидента пострадала женщина, ее госпитализировали. Также Кличко сообщил, что есть информация о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место.

Всего, судя по сообщениям Воздушных сил и украинских мониторинговых каналов, российская армия вечером запустила по целям в Украине шесть групп «шахедов». Две или три из них атаковали Киев. В разных регионах Украины отражение налета продолжается.