Военные США и Китая впервые за полтора года вступили в контакт

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел переговоры с генералом Народно-освободительной армии КНР Лю Чжэньли. Диалог на таком уровне между странами состоялся впервые за полтора года. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона США.

Согласно информации, американский и китайский генералы обсудили важность совместной работы, чтобы «ответственно управлять конкуренцией», избегать просчетов и поддерживать открытые и прямые линии связи.

Последние переговоры между американскими и китайскими коллегами на таком уровне состоялись в июле 2022 года.

Пентагон напоминает, что диалог состоялся на фоне резкого роста числа «рискованных и агрессивных» перехватов Китаем американских самолетов, действующих в международном воздушном пространстве.