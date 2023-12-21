Орбан о «сговоре» Венгрии с Турцией

Венгрия и Турция не сговаривались по поводу вступления Швеции в НАТО и будут самостоятельно решать этот вопрос, в том числе в своих национальных парламентах. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

«Турецко-венгерского соглашения о вступлении Швеции в НАТО нет», - сказал он, опровергнув предположения о том, что Будапешт и Анкара намерены синхронизировать прием королевства в Североатлантический альянс.

Орбан отметил, что в Венгрии свое слово должны сказать депутаты парламента. По его словам, правительство давно направило им на ратификацию соглашение о вступлении Швеции, однако они пока «не горят желанием» выносить этот вопрос на голосование.

Венгрия и Турция - единственные из всех стран НАТО, пока не ратифицировавшие соглашение о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Венгерское правительство внесло соответствующий законопроект в национальный парламент еще летом прошлого года, однако депутаты до сих пор не назначили сроки голосования.