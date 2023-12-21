Москва пригрозила Западу «симметричным ответом»

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ будет со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены… это наши обязательства по бумагам, дивидендам, тем, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», – цитируют слова министра российские официальные СМИ.

Силуанов также добавил, что замороженные в РФ активы принесли «существенный доход», который российские власти готовы использовать, если аналогичное решение будет принято на Западе.

Страны Запада после начала полномасштабной войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России – около 300 миллиардов долларов. Большинство из этих средств находятся в Европе. По меньшей мере, с осени 2022 года власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих активов. В четверг, 21 декабря, The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов России (около $300 млрд) для помощи «военным усилиям Украины».