Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

примите искренние поздравления по случаю дня рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами.

Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье.