Путин поздравляет Алиева обновлено 19:20
Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
Уважаемый Ильхам Гейдарович,
примите искренние поздравления по случаю дня рождения.
Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами.
Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье.
*** 11:27
По случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеры государств направили ему поздравительные письма. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в письме отметил стабильное развитие китайско-азербайджанских отношений, высоко оценил усилия, прилагаемые президентом Азербайджана для укрепления двусторонних отношений, пожелал главе государства крепкого здоровья и благополучия.
Поздравительные письма также направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
К поздравлениям присоединился и Милли Меджлис Азербайджана.