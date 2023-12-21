На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что в море на территории Приморского бульвара перевернулся прогулочный катер, а находящиеся на нем пассажиры оказались в беспомощном состоянии.

В пресс-службе отметили, что на место происшествия прибыла группа сотрудников Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах. Выяснилось, что три члена экипажа и три пассажира оказались в опасной ситуации в результате повреждения нижней части катера и попадания воды в его корпус.

В результате спасательной операции, проведенной водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС совместно с сотрудниками Управления полиции на водном транспорте МВД, граждане были спасены.