Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 12:47

Посол РФ был приглашен в МИД Узбекистана после предложения Захара Прилепина присоединить республику к России. Современный «классик» от литературы, он же подполковник от Росгвардии, бывшие Внутренние войска, и ранее пользовался скандальной репутацией, но теперь вышел на международный уровень. Сделав на заседании некоего «Объединенного совета командиров» заявление следующего содержания: «Я на самом деле стою искренне за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их просто присоединять целиком и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь учить, а там, в Узбекистане, допустим. Я не шучу». Добавив чуть позже: «...Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: «Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это...»

Ташкент, как правило, не реагирует на заявления российских клоунов от политики, что вполне себе здраво, поскольку в последние годы число таковых в России множится просто в геометрической прогрессии, но в данном случае решил жестко одернуть разболтавшегося «живого» классика-подполковника – и вызвал к себе на ковер посла РФ. Тот привычно «пошел в отказ», заявив, что «высказывания Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана». Чуть позже в похожем духе высказалась и Мария Захарова. Дескать, частное мнение частного лица, ни капли не отражающее политику государства. Тут бы и считать инцидент исчерпанным – но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Поскольку «частное мнение» классика-подполковника подозрительно похоже на аргументы, которые высказывались первыми лицами Кремля накануне агрессии в Украину.

Обеспокоенность Ташкента вполне понятна, как и отсутствие желания удовлетвориться объяснениями посла и дежурной фразой Захаровой, не объясняющей вообще ничего. Дело не в российском политикуме и обслуживающих его Z-пропагандистах, не в их заявлениях, поражающих всякий раз глубинами своих глубин, дело в сути произошедшей с российской властью трансформации: утратив способность к развитию, теперь он свое нахождение у власти обосновывает созданием все новых и новых угроз как внутри страны, так и за ее пределами. И предлагает себя в качестве реакции на эти угрозы.