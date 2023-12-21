В связи с развитием лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов регулярно проводятся мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы лабораторий, действующих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTI). Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях для повышения компетентности.

В рамках проводимых мероприятий Апшеронская региональная испытательная лаборатория (ARSL) AQTI приняла участие в очередных испытаниях на компетентность, организованных британскими компаниями Fapas и LGC. Лаборатория получила успешные результаты в испытаниях на компетентность по физико-химическим и токсикологическим показателям в пробе водки, а также по параметрам Listeria monocytogenes в пробе пищи и «диоксид серы» в пробе сахара.

Следует отметить, что ARSL успешно прошла международные тесты компетенций, организованные по более чем 100 показателям в разных странах. Согласно стандарту ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», лаборатория была аккредитована на национальном уровне Азербайджанским центром аккредитации, а на международном уровне - аккредитованным органом Латвии LATAK.