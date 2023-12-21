Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:02

Решение Верховного суда штата Колорадо дисквалифицировать Дональда Трампа, убрав его имя из бюллетеней республиканских праймериз, вызвало политический шторм в Америке. Напомним, что этот вердикт был связан с провокационной ролью экс-президента, пытавшегося отменить результаты выборов 2020 года. Преобладающим рефреном является осуждение действий колорадских судей как «антидемократические» и «сугубо партийные» (хотя не все семеро судей являются демократами), как попытку лишить республиканцев права выбрать своего кумира Трампа. Рамки этой критики оказались весьма широкими. Если либеральная The Washington Post скромно заявила, что решение суда в Колорадо «может быть громким, но политически уязвимым», то орган деловых кругов The Wall Street Journal обрушивает на судей волну гнева. «Это решение лишь подтвердит миллионам американцам, что оппоненты Трампа хотят любым способом лишить их демократического выбора», - пишет газета.

Конечно, в первую очередь гневаются в чисто республиканских штатах. «А может быть, нам нужно выкинуть из бюллетеней штата Техас имя Джо Байдена за то, что за его правление нашу границу пересекли 8 миллионов нелегальных мигрантов»? — вопрошает вице-губернатор штата Дэн Патрик. С судьями Колорадо не согласились и республиканские участники самой президентской гонки. «Я смогу победить его честным образом, - говорит Никки Хейли, в прошлом представитель США в ООН. — Нам не нужны судьи, которые принимали бы такие решения, нам для этого нужны избиратели». Но это все в том или ином виде цивилизованная реакция на вердикт в Колорадо. А есть и другая.

«Это все закончится, когда мы убьем этих ублюдков («kill these f-kers»), пишет один из участников протрамповской онлайновой платформы, в которой участвуют граждане», напавшие на Капитолий 6 января 2021 года. «Давайте позвоним семерым судьям из Колорадо, когда они будут лежать на дне океана», - предлагает другой доброжелатель. Методы расправы, если судить по постам в социальных сетях, могут быть самые разные. «Убить судей! Обезглавить судей! Закатать судей в бетон! Бросить детей судей в мусорный бак!» - такие пожелания можно прочитать в сетях американских ультраправых.

Вряд ли это все можно отмести как выпады отдельных неврастеников. В тех же постах указываются номера телефонов судей, их эмейлы, адреса офисов и домов, в которых они проживают. Никто не знает, до какой черты могут дойти обожатели Дональда Трампа. Во время утверждения в Конгрессе результатов выборов в пользу Джо Байдена один из них ежедневно испражнялся у дома тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (Какое наказание? Такое право ему дала 1 поправка к Конституции, гарантирующая свободу самовыражения). После того как ФБР провела обыск во флоридском доме Трампа в поисках находившихся там секретных файлов, один чувак набросился на агента этой службы с маникюрным ножичком, но в другой руке для убедительности он держал автоматическую винтовку AR-15. После того как большое жюри в Джорджии признало вину Трампа в оказании давления на власти штата, чтобы изменить результаты выборов, в соцсетях, как и сейчас в случае с судьями из Колорадо, появились адреса всех судей. Мол, идите туда и вершите правосудие.

Многочисленные угрозы расправы стала получать окружной судья из Нью-Йорка Таня Чуткан, которая осмелилась лишить Трампа неприкосновенности по делу о нападении его клевретов на Капитолий. Это все Америка, господа, свободная страна и бастион демократии! Однако было бы неверно сказать, что решение суда в Колорадо вызвало лишь гнев и желание отмщения. Как пишет Politico, колорадский вердикт пробудил желание других штатов последовать этому примеру. В штате Мичиган до этого Апелляционный суд отклонил требование убрать имя Трампа, но большая группа избирателей обратилась в Верховный суд с требованием дисквалифицировать экс-президента. У них в руках железобетонный аргумент — ссылка на 3-е положение 14-поправки к Конституции, которая запрещает участвовать в выборах и занимать выборные посты лицам, причастных к мятежам. Полны решимости не допустить Трампа к участию в республиканских праймериз демократы Калифорнии. Вице-губернатор Элени Куналакси, которая претендует на высший пост в штате, попросила местные избирательные органы изучить вопрос о дисквалификации Трампа, а сенатор штата Дэйв Мин планирует внести на рассмотрение местной ассамблеи билль, который позволил бы калифорнийцам подавать иски в суд, чтобы блокировать участие нежелательных кандидатов. Но, вероятно, следующим в цепи штатов, которые не допустят участия Трампа в праймериз, станет Нью-Йорк. «Нью-Йорк — следующий», - написал в социальной сети Х сенатор штата Брэд Хойлман-Сигаль. В штате уже поданы два законопроекта, которые требуют отказать Трампу, и местные законодатели-демократы, которые там составляют большинство, уверены в успехе.