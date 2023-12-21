Зеленский благодарит Алиева и Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения азербайджанского лидера.

В поздравлении главы украинского государства говорится, что «2023 год – год 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева - был знаменательным для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году был полностью восстановлен суверенитет Азербайджанской Республики».

«Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией», - говорится в поздравлении президента Украины.

Зеленский подчеркнул: «Я высоко ценю... дружеские отношения между нашими государствами, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».