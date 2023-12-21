МИД России назвал причины для разрыва дипотношений с США

Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая военная эскалация могут стать триггером для разрыва отношений России с США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — подчеркнул он.

При этом Москва не будет инициативно идти на слом дипломатических отношений, учитывая, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, подчеркнул дипломат.