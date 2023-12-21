В Ханкенди будет железная дорога

В 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» начнет строительство новой железнодорожной линии Агдам – Ханкенди. Об этом заявил начальник департамента строительных проектов ЗАО Турал Аббаслы.

По его словам, проектирование дороги уже началось, проведен первичный осмотр территории, намечен предварительный маршрут дороги.

«Цель этого проекта – соединить Ханкенди и Шушу с железнодорожной сетью республики, позволить эффективно осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в этом направлении, что поможет полноценному восстановлению территорий, освобожденных от многолетней оккупации», - подчеркнул Т.Аббаслы.