Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор - Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 11:04 по местному времени. Пассажиру оказали медицинскую помощь, было принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 13:21.