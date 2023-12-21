Симонян уверяет, что в Армении «нет антироссийских настроений»

В Армении нет антироссийских настроений, уверяет спикер парламента РА Ален Симонян.

Согласно сообщению армянских СМИ, в ответ на просьбу прокомментировать заявление посла России Сергея Копыркина о том, что РФ и Армения обсуждают новые соглашения в сфере военно-технического сотрудничества, Симонян заявил, что не исключает этого, но говорить подробно на данную тему не может.

На замечание представителей армянских СМИ, что на фоне антироссийских настроений в Армении странно слышать о новых военно-технических соглашениях, спикер поинтересовался, где СМИ усмотрели такой «фон».

По словам спикера, некорректно говорить об антироссийских настроениях в обществе, учитывая «дружественный характер» отношений между народами Армении и России. «В Армении нет антироссийских настроений. Есть антипатия к проводимой политике и предпринимаемым действиям (в отношении Армении). Но прошу не характеризовать это как антироссийский фон», – сказал Симонян, обвинив СМИ в провоцировании подобных настроений.