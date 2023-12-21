В Ереване допускают обсуждение границ с Баку после мира

Спикер НС Армении Ален Симонян считает «возможным» обсуждение вопроса определения границ с Азербайджаном после подписания мирного договора.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, если Азербайджан и Армения действительно будут готовить свои общества к миру, если они заинтересованы в нормализации, то сценарий, при котором вопрос границ оставляют на потом, вполне допустим.

Спикер при этом заметил, что это его личное мнение.

Симонян полагает, что процесс делимитации и демаркации границ может длиться годами, и к решению этого вопроса можно приступить после заключения мирного договора.