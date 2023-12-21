Саакашвили: США и Европа готовятся вступить в войну в Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны НАТО, в частности США, рассматривают возможность отправки войск в Украину и в скором времени могут принять положительное решение. Об этом политик, находящийся под арестом, рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил Саакашвили со ссылкой на неназванные информированные источники.