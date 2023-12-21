Грозные заявления Кремля

«Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке. Потенциально эта тема для нас является неприемлемой, потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что инициаторы и потенциальные исполнители этого решения «должны понимать, что РФ никогда не оставит в покое тех, кто это сделал». «РФ... будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. ...Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ... Это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий», - сказал Песков.

У пресс-секретаря президента РФ также спросили, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в Евросоюз, если такое решение будет принято, и не возникнет ли коллизии с «новыми регионами» (оккупированные территории Украины – ред.).

На что Песков назвал захваченные украинские территории «неотъемлемой частью» РФ: «Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать».