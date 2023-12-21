МИД о задержании журналистов и отношениях Азербайджан-ЕС

Мы решительно отвергаем необоснованные утверждения Европейского союза (ЕС) относительно задержания журналистов и политических активистов в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Представитель ведомства отметил, что необоснованные утверждения наносят ущерб развитию отношений Азербайджан-ЕС.

«Мы рассматриваем подобные необоснованные и предвзятые заявления как попытку вмешательства в независимость судебной власти в Азербайджане. Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в работу судебного процесса противоречит принципу верховенства закона, который является главным принципом правового государства. С сожалением отмечаем, что безразличие ЕС к нарушению фундаментальных прав и свобод людей в Армении, к случаям гибели в тюрьмах людей, арестованных в результате политических преследований, а также преследованию политиков и членов их семей является ярким примером двойных стандартов», – добавил Гаджизаде.