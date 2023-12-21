SOCAR купила доли Equinor в трех проектах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела доли Equinor в «Азери-Чираг-Гюнешли», « Карабах » и Баку-Тбилиси-Джейхан, говорится в сообщении компании.

22 декабря президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче компании Equinor Филипом Матье. На встрече были подписаны документы SOCAR о покупке принадлежащих Equinor долей участия в месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), «Карабах», а также в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

До сделки долевое участие Equinor в проекте АЧГ составляло 7,27%, в проекте БТД - 8,71%, в проекте «Карабах» - 50%.

На встрече между Equinor и SOCAR был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области декарбонизации и «зеленой» энергетики.