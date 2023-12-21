Париж и Ереван провели военно-политические консультации

В Париже состоялись армяно-французские военно-политические консультации, сообщают армянские СМИ.

Консультации были проведены с участием представителей министерств обороны двух стран. Армянскую сторону представлял глава управления Минобороны по оборонной политике и международному сотрудничеству Левон Айвазян. Со стороны Франции присутствовала руководитель дирекции международных отношений и стратегии ВС страны Алис Руфо.

Стороны обсудили проблемы региональной и международной безопасности, коснулись вопросов двусторонней повестки.