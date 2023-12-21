В Финляндии заявили о начале новой холодной войны

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен считает, что между Западом и Россией начинается новая холодная война. Его слова приводит Politico.

По словам главы ведомства, силы Запада и Украины слишком сильно переоценивают свое влияние. Министр подчеркнул, что у России есть потенциал для ведения военных действий в течение нескольких лет.

«Я думаю, что многие западные страны считали, что конфликт является краткосрочной [проблемой]. Но теперь я думаю, что в США и странах НАТО осознают, что это конец последних 30 лет [после распада СССР]. Теперь мы вступаем в своего рода новую холодную войну, — приводит издание его слова.