Лед тронулся: Нидерланды готовят F-16 для Украины

Нидерланды решили подготовить первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине, сообщил премьер Марк Рютте в своем X (ранее Twitter). Он проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского.

«Поставка F-16 является одним из наиболее важных элементов соглашений, заключенных по военной поддержке Украины. Помимо разрешения на экспорт, перед осуществлением поставок необходимо выполнить ряд других критериев, включая требования к персоналу и инфраструктуре», — написал Рютте.

Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому приложить все усилия, чтобы добиться на заседании Евросовета в феврале 2024 года соглашения о финансовой поддержке: «Я впечатлен прогрессом Украины на данный момент, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления».