Премьер Словакии: Украина не победит, даже получив «все оружие мира»

«Мы должны взглянуть правде в глаза и сказать, что у Украины недостаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем влить туда все оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет побеждена в военном отношении. Наступит рубеж 2023 и 2024 годов, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этой войны», — сказал Фицо.

По его словам, после начала полномасштабных боев было «две возможности для мирных переговоров», Киев готовился к подписанию мирного соглашения, но «они запретили» украинскому президенту Владимиру Зеленскому это сделать. Фицо не пояснил, кого имел в виду под словом «они».

Россия столкнулась с санкциями, которые, «конечно, неприятны ее народу», продолжил он, но не следует «думать, что гражданин России бьется головой о стену, если не может купить американский телефон»: «Ведь купит китайский [телефон], и проблема решена. В этом отношении они чрезвычайно рациональны и прагматичны».

Журналист напомнил ему, что Россия не всегда достигала военных успехов, на что Фицо сказал, что Москва захватила Донбасс и Крым, а потому «только наивный человек может представить, что итогом переговоров о будущем станет уход России с этих подконтрольных территорий».