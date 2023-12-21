Бахтияр Гаджиев в ожидании суда

Предварительное следствие по делу активиста Бахтияра Гаджиева завершилось, материалы по делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения, сообщил корреспондент haqqin.az.

Согласно сообщению, дело находится в производстве судьи Али Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 29 декабря.

Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре прошлого года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду (статьи 221 и 289) УК Азербайджана. В июле этого года ему предъявили обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 206 (контрабанда), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов), а также 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК Азербайджана.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Ульвия Мурадова и Орхан Абдуллаев.