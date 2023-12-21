Верховный суд освободил Имрана Хана

Верховный суд Пакистана одобрил освобождение под залог экс-министра Имрана Хана и бывшего министра иностранных дел Шаха Махмуда Куреши, содержащихся под арестом по обвинению в нарушении Закона о государственной тайне.

Как пишет издание Dawn, суд обязал лидеров пакистанской партии «Движение за справедливость» (PTI) внести два залога в размере 1 миллиона пакистанских рупий каждый.

В октябре Специальный суд Пакистана предъявил обвинения Хану и Куреши в нарушении Закона о государственной тайне. Однако пакистанские политики не приняли обвинения. В ноябре пакистанская партия «Движение за справедливость» обратилась в Верховный суд с просьбой об освобождении Хана и Куреши под залог.

5 августа экс-премьер Пакистана Хан был приговорен к трем годам заключения по делу о коррупции. 29 августа суд в Пакистане приостановил действие приговора о трехлетнем тюремном заключении в отношении Хана, постановив освободить его под залог. Однако 30 августа Хан был вновь взят под стражу по обвинению в «разглашении государственной тайны».