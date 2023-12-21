Напряженность в Красном море привела к росту нефти

Цены на нефть поднимаются в пятницу из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке после обстрелов судов йеменскими хуситами в Красном море. В то же время решение Анголы выйти из ОПЕК поставило под сомнение способность картеля поддерживать цены, пишет The Moscow Times.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16:05 по бакинскому времени выросли на 0,59% - до $79,86 за баррель, марки WTI - подорожали на 0,83%, до $74,5 за баррель.

По итогам недели оба контракта могут подняться примерно на 5%.