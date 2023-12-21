МВД обратилось к гражданам Азербайджана
В Министерстве внутренних дел Азербайджана призвали не верить фейковым сообщениям о новогодних скидках, поступающим на телефоны граждан от мошенников, прикрывающихся известными брендами. Об этом сообщили в МВД.
«Не вводите данные своих карт, не переходите по поддельным ссылкам, имитирующим известные бренды или магазины. Совершайте онлайн-покупки только на официальных сайтах и приложениях магазинов», - говорится в сообщении ведомства.
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