МВД обратилось к гражданам Азербайджана

В Министерстве внутренних дел Азербайджана призвали не верить фейковым сообщениям о новогодних скидках, поступающим на телефоны граждан от мошенников, прикрывающихся известными брендами. Об этом сообщили в МВД.

«Не вводите данные своих карт, не переходите по поддельным ссылкам, имитирующим известные бренды или магазины. Совершайте онлайн-покупки только на официальных сайтах и приложениях магазинов», - говорится в сообщении ведомства.