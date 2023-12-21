Жители Шемахи и Исмаиллы на приеме у министра Бабаева

Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Шемахе жителей Шемахинского и Исмаиллинского районов.

На приеме граждане обратились к министру Бабаеву по вопросам, связанным с программами в сфере занятости, социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, обеспечение жильем и автомобилем.

Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны. Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке. И по результатам принимались меры.

На основании своих запросов жители были зарегистрированы для участия в реабилитационных услугах, программах активной занятости.