Жители Шемахи и Исмаиллы на приеме у министра Бабаева
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Шемахе жителей Шемахинского и Исмаиллинского районов.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Шемахинского района Таир Мамедов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
На приеме граждане обратились к министру Бабаеву по вопросам, связанным с программами в сфере занятости, социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, обеспечение жильем и автомобилем.
Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны. Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке. И по результатам принимались меры.
На основании своих запросов жители были зарегистрированы для участия в реабилитационных услугах, программах активной занятости.