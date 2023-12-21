Иран и Азербайджан откроют новый транзитный КПП

Сегодня состоялся телефонный разговор сопредседателей азербайджано-иранской государственной комиссии – вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша. Информацию об этом распространило посольство Ирана в Азербайджане.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, транспортно-энергетической и других сферах.

Также была подчеркнута важность ускорения завершения реализации совместных проектов, в том числе нового транзитного маршрута и совместных плотин в Астаре.

В то же время стороны договорились об открытии в ближайшем будущем нового транзитного КПП между двумя странами на астаринском участке границы при участии сопредседателей азербайджано-иранской госкомиссии.