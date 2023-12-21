Самолет НАТО над Черным морем

Сегодня, 22 декабря, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер Boeing P-8A Poseidon, сообщают зарубежные СМИ.

В частности, по данным портала Flightradar, у побережья Румынии, в воздушном пространстве, был замечен американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Он взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. По всей вероятности, он ведет разведку и следит за ситуацией в Черном море.

P-8A – это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Он предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.