Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев ознакомился с деятельностью социального предприятия, созданного в Шемахе в рамках проекта «Поддержка социального развития матерей-одиночек».

Бабаев ознакомился с условиями, созданными с целью обеспечения занятости многодетных матерей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. В настоящее время на предприятии обеспечена занятость 16 человек из этой категории, в том числе 10 человек занимаются портняжной деятельностью в рамках программы самозанятости.

Затем в рамках программы самозанятости был проведен осмотр малых хозяйств, созданных для жителей Шемахи Ирады Инсановой и Махизар Халиловой.

И.Инсановой были предоставлены активы для небольшого ателье по пошиву одежды, а М.Халиловой - активы для оказания услуг женского салона красоты. Обе участницы программы выразили стремление развивать свой малый бизнес, правильно используя предоставленные активы.