Эстония не станет высылать военнообязанных украинцев
Эстония не будет высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщил глава департамента МВД республики Янек Мяги.
Он отметил, что Украина не обращалась к эстонским властям с запросом на содействие в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ. По словам Мяги, этот вопрос обсуждался с украинским послом, и последний заверил, что Киев не просил о подобном.
«У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать», - добавил министр.