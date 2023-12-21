США взялись за поставщиков оружия России

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Документ предусматривает, что министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может накладывать на иностранное финансовое учреждение санкции, если оно помогло с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором РФ.

Другое основание введения санкций - предоставление любой услуги, связанной с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу любого товара или класса товаров.

Под «иностранными финансовыми учреждениями» подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги – от банков до пенсионных фондов или операторов платежных систем, а также их дочерние компании.