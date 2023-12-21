Россия создала авиакомпанию для перевозки нелегалов в Европу

Россия создала подставную авиакомпанию, которая занимается перевозкой нелегалов в Европу через Минск, сообщает издание Bild.

Расследование показало, что авиакомпания под названием Southwind Airlines расположена в Анталье и была создана после начала войны в Украине, однако три самолёта и большая часть сотрудников компании - из московской Nordwind Airlines.

Nordwind Airlines принадлежит турфирме Pegas Touristik, а её владельцы - россияне с турецкими корнями. В Беларуси же совсем недавно открыли прямые рейсы из Стамбула в Минск.