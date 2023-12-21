В Москве задержали главу крупного предприятия

Следователи задержали в Москве генерального директора АО "НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как уточнили российским СМИ в правоохранительных органах, Фомичеву официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие намерено обратиться в московский суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Акционерное общество «НПП «Геофизика-космос» является ведущей в России организацией, занимающейся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов для систем ориентации и навигации космических аппаратов (КА) различного назначения.