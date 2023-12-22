Венгрия пустила Болгарию в Шенгенскую зону

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону в связи с тем, что последняя отменила введение повышенной платы за транзит российского газа по своей территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, болгарская сторона проинформировала Венгрию о том, что закон по сборам за транспортировку топлива вступил в силу, соответствующий проект размещен в сборнике официальных документов.

"Мы вновь разговаривали по телефону с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, которая сообщила, что закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, был официально опубликован сегодня в "Болгарской газете" и, таким образом, вступил в силу. Нас это устраивает", - написал глава венгерского МИД в Facebook.

Как сообщалось ранее, Венгрия предупредила Болгарию, что наложит вето на ее присоединение к Шенгенской зоне, если она не отменит решение о повышении тарифа за транзит российского газа по своей территории.