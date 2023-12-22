Турецкий парламент уже скоро рассмотрит «шведский вопрос»

Комитет по иностранным делам парламента Турции начнет рассматривать ратификацию вступления Швеции в НАТО уже на следующей неделе, сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации издания, комитет будет обсуждать заявку Швеции в НАТО во вторник, 26 декабря. Соответствующий законопроект внесли в парламент еще 25 октября.

Стоит заметить, что для ратификации недостаточно только одобрения законопроекта комитетом. Инициативу также должны поддержать турецкие депутаты.

Для ратификации требуется, чтобы за законопроект проголосовали больше половины депутатов Великого национального собрания Турции.