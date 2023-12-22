По данным издания, последние продвижения российских войск в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Бахмутом и Марьинкой свидетельствуют о том, что Россия «решительно завладела инициативой» на большей части поля боя в Украине.

The New York Times отмечает, что Россия добивается успехов на поле боя в тяжелый момент для правительства Украины, когда предоставление пакетов военной и финансовой помощи было заблокировано из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается», - приводит газета слова заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. - Без американских боеприпасов мы начинаем терять территории, с трудом освобожденные этим летом».