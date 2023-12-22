США заблокировали поправку России

Россия предложила поправку к резолюции Совбеза ООН по Газе с призывом к прекращению огня, однако США ее заблокировали, сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и послы Египта и Иордании Назих Нагари и Халед Шавабке на встрече "указали на необходимость продолжения консолидации усилий с целью прекращения огня в Газе и оказания гуманитарной помощи населению".