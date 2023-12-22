Многочисленная бронетехника и личный состав Вооруженных сил Турции пересекли государственную границу Сирии и продвигаются в направлении провинции Идлиб. Об этом сообщают турецкие телеканалы.

Турецкая бронетехника пересекла границу Сирии в направлении районов Газиантеп и Ислахие. Министерство обороны Турции пока не комментирует происходящее.

Ранее из Анкары неоднократно поступали предупреждения о планах турецкой армии начать новую трансграничную операцию на севере Сирии против боевых подразделений Рабочей партии Курдистана/Отрядов народного сопротивления (РПК/ОНС).