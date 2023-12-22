Турецкая армия и бронетехника двинулись в Сирию о развитии ситуации
Многочисленная бронетехника и личный состав Вооруженных сил Турции пересекли государственную границу Сирии и продвигаются в направлении провинции Идлиб. Об этом сообщают турецкие телеканалы.
Турецкая бронетехника пересекла границу Сирии в направлении районов Газиантеп и Ислахие. Министерство обороны Турции пока не комментирует происходящее.
Ранее из Анкары неоднократно поступали предупреждения о планах турецкой армии начать новую трансграничную операцию на севере Сирии против боевых подразделений Рабочей партии Курдистана/Отрядов народного сопротивления (РПК/ОНС).
И вот недавно стало известно, что США наладили поставку систем ПВО для подразделений «Сирийских демократических сил», сформированных из боевиков РПК/ОНС. В связи с чем в Анкаре опасаются, что, в случае возможных военных операций, вооружение курдских сил зенитно-ракетными комплексами малой дальности может усилить уровень их противодействия ударным беспилотникам «Байрактар».
Отметим, что за последние месяцы США также подтянули дополнительную технику и рабочую силу на свои военные базы, дислоцированные на севере Сирии.
Кроме того, военное присутствие на севере Сирии наращивает также Исламская Республика Иран.