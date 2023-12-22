Глава кемалистов заплатит Эрдогану

Суд обязал лидера самой крупной оппозиционной партии в Турции - Народно-республиканской - Озгюра Озеля выплатить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свыше $1,7 тыс. в качестве моральной компенсации за «нарушение личных прав». Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил адвокат Эрдогана Гусейн Айдын.

До этого политик получил $2,23 тыс. от бывшего лидера Народно-республиканской партии Озгюра Озеля.

5 ноября Кемаль Кылычдароглу уступил Озелю место председателя Народно-республиканской партии Турции.